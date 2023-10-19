Суд в Ижевске арестовал школьника, ранившего ножом одноклассника

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Устиновский районный суд Ижевска арестовал школьника, который ранил одноклассника ножом на уроке. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Удмуртии.

"Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца – до 17 декабря 2023 года", – говорится в сообщении.

В постановлении суда указывается, что другие меры пресечения, в частности домашний арест и запрет определенных действий, могут исполняться фигурантом дела ненадлежащим образом. В связи с этим ни одна из мер не была применена.

О произошедшем стало известно 17 октября. Восьмиклассник, находясь на уроке, нанес своему сверстнику три ножевых ранения. Пострадавшего госпитализировали.

В отношении 14-летнего школьника возбудили уголовное дело о покушении на убийство.



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