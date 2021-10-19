Суд изъял имущество у работавших в ФСБ супругов, открывших более 200 счетов

Фото: depositphotos/ YGphoto

Щербинский суд Москвы обратил в доход государства имущество бывшего сотрудника ФСБ Михаила Кулюкина вместе с супругой имевшего в банках более 200 счетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

С иском в суд обратился заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь. Он сообщил о факте коррупционной деятельности экс-начальника 3-го отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ России Михаила Кулюкина, отвечавшего за закупку индивидуальных рационов питания (ИПР).

По данным прокуратуры, зарплата Кулюкина и его жены была их единственным доходом. При этом проверка информации об их доходах показала, что на их имя в период службы и после выхода на пенсию они открыли 203 банковских счета в 34 российских и зарубежных банках, а также приобрели недвижимость.

Отмечается, что в течение одного года Кулюкин купил недвижимость, стоимость которой в два раза превышает совокупный доход супругов за восемь лет службы.

Прокурор просил обратить в доход государства деньги со счетов, квартиры и украшения, в том числе обручальные кольца. Суд удовлетворил иск частично: изъял деньги с части счетов, в том числе 43 тысячи долларов, а также две квартиры площадью 103 и 104 квадратных метра и нежилое помещение.

Ранее сообщалось, что в Москве изъяли более 10 тонн незаконно добытого осетра, занесенного в Красную книгу. Склад, где хранилась замороженная рыба, обнаружили в ВАО. В 10 километрах от склада находился цех, работники которого в антисанитарных условиях перерабатывали сырье.