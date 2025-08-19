"Почту России" оштрафовали на 230 млн руб за нарушения при ремонте отделений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мировой судья в Москве оштрафовал "Почту России" на 230,6 миллиона рублей за нарушение условий предоставления инвестиций из бюджета на ремонт и модернизацию почтовых отделений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Счетную палату.

Административное дело было возбуждено по итогам проверки в Минцифры.

Как уточнили в Счетной палате, госпредприятие до 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года должно было модернизировать не менее 1 282 и 773 отделений. Однако по состоянию на 1 января 2024 года было модернизировано 767, а на 1 января 2025 года – 664 отделения.

"При этом отчеты о достижении результата предоставления бюджетных инвестиций, направленные обществом ("Почтой России". – Прим. ред.) в Минцифры России, содержали недостоверные данные о количестве модернизированных объектов", – говорится в сообщении.

В "Почте России" планируют обжаловать решение. В госкомпании отметили, что оно "не опровергает фактическое своевременное открытие и функционирование обновленных отделений" и касается только сроков оформления документов, закрывающих "работы привлеченных подрядчиков".

