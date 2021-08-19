Суд приговорил Джумаева к 5 годам колонии за драку с бойцом ОМОН на незаконной акции

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Тверской районный суд Москвы приговорил Сайд-Мухаммада Джумаева, позже взявшего имя Михаил Мархиев, к пяти годам лишения свободы за драку с бойцом спецназа ОМОНа на несанкционированном митинге 23 января на Пушкинской площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мархиева признали виновным по трем эпизодам преступлений, предусмотренных статьей "Применение насилия в отношении представителя власти".

Накануне в ходе прений сторон гособвинитель просил суд приговорить его к шести годам колонии.

По версии следствия, Джумаев напал на правоохранителей в районе Пушкинской площади. Он ударил двух бойцов ОМОНа, а также нанес множественные удары полицейскому. Мужчину объявили в федеральный розыск, после чего задержали в Псковской области.

В апреле член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев призвал ввести в законодательство РФ ответственность за пропаганду правонарушений и преступных действий. Эксперт отметил, что в Сети постоянно растет число подобных публикаций.