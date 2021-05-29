Обвинение запросило пять лет колонии для участника незаконной акции 23 января

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Обвинение просит приговорить участника незаконной акции 23 января Сайд-Мухаммада Джумаева, обвиняемого в нападении на сотрудников правоохранительных органов, к пяти годам колонии. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Прокурор запросила пять лет колонии общего режима. Судья огласит приговор в понедельник", – указал собеседник информагентства.

По версии следствия, Джумаев напал на правоохранителей в районе Пушкинской площади. Он ударил двух бойцов ОМОНа, а также нанес множественные удары полицейскому.

Мужчину объявили в федеральный розыск, после чего задержали в Псковской области. Сейчас фигурант уголовного дела находится под стражей.

В апреле член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев призвал ввести в законодательство РФ ответственность за пропаганду правонарушений и преступных действий. Эксперт отметил, что в Сети постоянно растет число подобных публикаций.