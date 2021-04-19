В МВД РФ призвали граждан отказаться от участия в несогласованных акциях

12:52
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В МВД России призвали граждан отказаться от участия в несогласованных акциях. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.
Также в министерстве подчеркнули, что агрессивные действия и провокации будут немедленно пресекаться и расцениваться как угроза безопасности. Уточняется, что речь идет о возможных столкновениях с правоохранителями.
"Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних", – сказал собеседник агентства.
Несогласованные протесты прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве.
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