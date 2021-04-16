В России предложили ввести ответственность за пропаганду правонарушений

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Член Общественной палаты Султан Хамзаев призвал ввести в законодательство РФ ответственность за пропаганду правонарушений и преступных действий. Об этом сообщает RT.

Эксперт направил письмо на имя руководителя МВД Владимира Колокольцева.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения в России новой административной статьи за пропаганду правонарушений и действий преступного характера, осуществляемую в общественных местах, СМИ или сети интернет", – написал Хамзаев.

Он также призвал профильные ведомства по своему усмотрению оценить возможную ответственность за неправомерные действия подобного характера.

Член Общественной палаты в своем обращении указал на рост числа контента в Сети, который тем или иным образом провоцирует нарушать законы. В качестве примера Хамзаев привел видео с нарушениями ПДД, пранками и призывами к несанкционированным акциям.

В начале марта Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии МВД России и заявил, что необходимо жестко пресекать национализм и ксенофобию. Глава государства также потребовал наказывать провокаторов подобных правонарушений.

