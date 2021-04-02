Суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за неудаление информации

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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 2,4 миллиона рублей по третьему протоколу о неудалении противоправной информации. Общая сумма штрафов составила 8,9 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее судья уже выписал компании штрафы на 3,2 и 3,3 миллиона рублей.

Twitter признали виновным в совершении административного правонарушения по статье "Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы".

По данным надзорного ведомства, если платформа не ограничила доступ к запрещенной информации после соответствующего уведомления, ее могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

За неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков грозят штрафы до 8 миллионов рублей.