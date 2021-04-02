Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

14:40

Суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за неудаление информации

суды технологии

Фото: depositphotos/Mactrunk

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 2,4 миллиона рублей по третьему протоколу о неудалении противоправной информации. Общая сумма штрафов составила 8,9 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее судья уже выписал компании штрафы на 3,2 и 3,3 миллиона рублей.

Twitter признали виновным в совершении административного правонарушения по статье "Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы".

По данным надзорного ведомства, если платформа не ограничила доступ к запрещенной информации после соответствующего уведомления, ее могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

За неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков грозят штрафы до 8 миллионов рублей.

Роскомнадзор недоволен темпами удаления запрещенной информации в Twitter

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать