ГД приняла в I чтении законопроект о штрафах за разглашение данных силовиков

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает введение штрафов в размере до 200 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до двух лет за разглашение данных о сотрудниках силовых ведомств и их близких, полученных за счет служебного положения.

Это касается сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении сотрудников правоохранительных или контролирующих органов, а также их семей. Помимо штрафа и ограничения свободы, за такое правонарушение предлагается наказывать обязательными работами на срок до 480 часов.

Кроме того, документ предусматривает дополнение списка уголовно наказуемых способов получения налоговой, банковской и коммерческой тайны обманом, шантажом и принуждением. Авторы инициативы полагают, что его принятие повысит эффективность борьбы с лицами, которые незаконно собирают закрытую информацию в личных целях.

Авторами законопроекта выступили депутаты от "Единой России" во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В декабре Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому запрещается разглашать сведения об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих. В соответствии с ним третьи лица могут получить личные сведения только на трех основаниях: при согласии защищаемого лица на выдачу информации, выявления ее в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства.