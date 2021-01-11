В ГД внесли проект о госзащите всех сотрудников МВД, Росгвардии, СВР и Минобороны

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Госдуму внесен законопроект о возможности получения госзащиты любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Службы внешней разведки и Минобороны РФ. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Отмечается, что сейчас на госзащиту могут претендовать те сотрудники указанных органов, которые занимаются следственной или оперативно-разыскной деятельностью. Также такая мера может распространяться на тех, кто задействован в сфере охраны общественного порядка и исполнения судебных приговоров, и на тех, кто участвует в борьбе с терроризмом и вооруженной преступностью.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Василий Пискарев. По их мнению, то, что госзащита предоставляется лишь отдельным сотрудникам перечисленных органов, создает неравные условия. В связи с этим они предлагают предоставлять госзащиту всем сотрудникам без каких-либо дополнительных условий при наличии соответствующих оснований.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете разглашений сведений об оперативно-разыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих. Ранее подобная мера распространялась лишь на тех, для кого разглашение информации о своей работе представляло непосредственную опасность.