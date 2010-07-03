Суд рассмотрит ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО 6 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Алексеевский районный суд Белгородской области огласил дату рассмотрения ходатайств нападающего футбольного клуба "Зенит" Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника ФК "Краснодар" Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, передает Агентство "Москва".

"Личные дела и характеристики осужденных поступили в суд. Рассмотрение ходатайств об условно-досрочном освобождении назначено на 6 сентября", – сообщили в суде.

Рассмотрят ходатайства в выездном судебном заседании в помещении ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области.

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким поучаствовали в двух конфликтах в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными по делу о драках. Братьев Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили по году и 5 месяцев.

4 июля осужденные футболисты были этапированы в колонию общего режима Белгородской области. 2 августа Александр Кокорин, Кирилл Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайства об УДО.