Суд Польши заочно арестовал российского диспетчера по делу о смоленской авиакатастрофе

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Польский суд временно арестовал российского диспетчера Виктора Рыженко на 30 дней с даты задержания по делу о смоленской авиакатастрофе, сообщили РИА Новости в суде.

В день трагедии Виктор Рыженко и Николай Краснокутский находились на дежурстве на аэродроме Смоленска. При этом второго авиадиспетчера суд арестовывать не стал, не поддержав просьбу Генпрокуратуры. Оба постановления в силу еще не вступили.

10 апреля 2010 года самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, польские политики, высшее военное командование и религиозные деятели. Все они погибли.

В сентябре 2020 года Польша потребовала выдать стране авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с Качиньским в 2010 году. Российская сторона отказалась, так как данное требование противоречит Конституции РФ.

