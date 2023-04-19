Суд приговорил жителя ЛНР к 10 годам колонии за шпионаж в пользу Украины

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Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил за шпионаж к 10 годам колонии жителя ЛНР, который сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается на официальном сайте суда.

"Верховный суд Луганской Народной Республики признал, что гражданин Д. совершил умышленное особо тяжкое преступление против конституционного строя и безопасности государства", – отмечается в сообщении.

На сайте указано, что уроженец Херсона признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Шпионаж, то есть передача или собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, сведений для использования их против безопасности государства").

В материалах дела сказано, что сотрудник СБУ через соцсети установил контакт с гражданином Д., который проживал на тот момент в поселке городского типа Петровка Станично-Луганского района. Сотрудник украинской разведки предложил мужчине сотрудничество и выполнение заданий, направленных против безопасности ЛНР.

Мужчине были поставлены следующие задачи: сбор сведений о дислокации подразделений Народной милиции ЛНР, информирование о количестве военной техники, а также предоставление иных сведений военного характера. Ориентируясь на свои политические взгляды, житель ЛНР согласился собирать и передавать данные СБУ.

В настоящее время приговор судьи вступил в законную силу.

В начале апреля Хамовнический суд столицы арестовал Оксану Федорову, которая подозревается в шпионаже.

По словам пресс-секретаря суда Анны Локтевой, материалы дела засекречены, поэтому не уточняется гражданство и род деятельности Федоровой. Кроме того, заседание проходило в закрытом режиме.

