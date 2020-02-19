Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, работающий в разведке друг попросил его отправить по почте письмо с деньгами. Берг утверждает, что не думал, что это нелегально.

"Никто не сказал, что это сверхсекретные сведения. Конечно, он сказал, что это конфиденциально, но речь в разговоре не шла о секретных данных. Человек, который попросил меня об этом, он хорошо меня знает, знает мою работу, он сам родился здесь, и я не опасался чего-то, когда он попросил меня об одолжении", – заявил норвежец.

Он подчеркнул, что доверял этому человеку, как другу, и не думал, что тот втянет его "во что-то опасное". Мужчина добавил, что после ареста у него "было время подумать" о том, что произошло. Берг признался, что сперва он был "очень зол" на норвежские спецслужбы, которые "подставили" его.

Норвежца задержали у одной из гостиниц в Москве в декабре 2017 года. По версии прокуроров, он собирал информацию о российских атомных подлодках и сотрудничал с Норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.

16 апреля 2019 года Мосгорсуд признал Фруде Берга виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела маркированы грифом "совершенно секретно". Свою вину норвежец не признал. Его защита настаивала, что обвинение "не доказало, что Берг был осведомлен о тех событиях, в которые он был втянут". По словам адвоката, неосведомленность его подзащитного "была настолько серьезной, что это позволяет говорить об отсутствии в его действиях состава преступления".