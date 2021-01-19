Троих жителей Пензенской области арестовали по делу о похищении младенца в Подольске

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Суд в Подольске принял решение заключить под стражу троих жителей Пензенской области по делу о похищении младенца. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По ходатайству следователя следственного отдела по Подольску ГСУ СК России по Московской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих обвиняемых в похищении младенца", – уточнили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

Обвинение предъявлено по пунктам "а" и "д" части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ.

Инцидент произошел 25 декабря 2020 года. По версии следствия, две женщины заявили еще одной женщине, что ее ребенку требуется скорая медицинская помощь. Они забрали младенца, после чего скрылись с сообщником.

В следственный отдел Подольска подозреваемых доставили накануне, 18 января. Что касается ребенка, то он находится в больнице, однако его жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в СК.

В ноябре 2020 года суд арестовал подозреваемого в похищении ребенка во Владимирской области. 26-летний мужчина удерживал в своем доме в деревне Макарихе 7-летнего мальчика.

