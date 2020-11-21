Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

19:47

Суд арестовал подозреваемого в похищении ребенка во Владимирской области

суды происшествия

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"

Камешковский районный суд арестовал на 1 месяц и 30 дней подозреваемого в похищении первоклассника во Владимирской области. 26-летний мужчина будет находиться под стражей до 19 января, сообщает ТАСС.

По версии следствия, он похитил 7-летнего мальчика и удерживал в своем доме в деревне Макарихе примерно в 20 километрах от поселка Горки, где расположен дом семьи ребенка.

Заявление о пропаже мальчика поступило в полицию 28 сентября. После уроков ребенок добрался до поселка школьным автобусом, вышел из него, но до дома не дошел.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". В октябре МВД объявило о назначении вознаграждения в сумме 1 миллион рублей за помощь в розыске.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Прохорычев сообщил, что мужчина, похитивший ребенка, психически нездоров.

Полиция показала, как задерживали похитителя семилетнего ребенка

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать