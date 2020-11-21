Суд арестовал подозреваемого в похищении ребенка во Владимирской области

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Камешковский районный суд арестовал на 1 месяц и 30 дней подозреваемого в похищении первоклассника во Владимирской области. 26-летний мужчина будет находиться под стражей до 19 января, сообщает ТАСС.

По версии следствия, он похитил 7-летнего мальчика и удерживал в своем доме в деревне Макарихе примерно в 20 километрах от поселка Горки, где расположен дом семьи ребенка.

Заявление о пропаже мальчика поступило в полицию 28 сентября. После уроков ребенок добрался до поселка школьным автобусом, вышел из него, но до дома не дошел.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". В октябре МВД объявило о назначении вознаграждения в сумме 1 миллион рублей за помощь в розыске.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Прохорычев сообщил, что мужчина, похитивший ребенка, психически нездоров.