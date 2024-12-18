Пытавшийся отравить военных житель Алтая получил 20 лет строгого режима

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Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 20 годам строгого режима жителя Алтая, который пытался отравить мобилизованных военных. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

По данным спецслужбы, мужчина в соцсетях сам установил контакт с украинской стороной и выразил желание совершить преступление в поддержку ВСУ. Он являлся сотрудником одного из учреждений общественного питания и попытался отравить военнослужащих. При этом весь процесс злоумышленник снял на видео для отчетности.

Злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет строгого режима с отбытием первых четырех лет в тюрьме.

Ранее суд приговорил жителя Феодосии к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену. Сотрудники управления ФСБ по республике и Севастополю задержали обвиняемого в сентябре. Выяснилось, что он собирал и передавал Украине данные о воинских частях и кораблях Вооруженных сил России.

