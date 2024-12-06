Осужденный за подрыв 3 локомотивов в Мелитополе внесен в перечень террористов РФ

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Осужденный за подрыв трех локомотивов в Мелитополе внесен в перечень и экстремистов РФ, информация об этом размещена на сайте Росфинмониторинга.

Речь идет об украинце Максиме Воробьеве 1991 года рождения, который был ранее приговорен к 16 годам лишения свободы.

По данным судебной инстанции, Воробьев вступил в террористическое сообщество в 2023 году, затем он уговорил своего знакомого стать соучастником террористического акта. В итоге с апреля по июнь 2023 года они при помощи взрывчатки подорвали три локомотива в Мелитопольском депо.

Ранее суд приговорил жителя Феодосии к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену. Выяснилось, что он собирал и передавал Украине данные о воинских частях и кораблях Вооруженных сил России.

