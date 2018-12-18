Поддержать Кокорина и Мамаева у Мосгорсуда пришли два человека

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов
Два человека пришли поддержать арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к зданию Мосгорсуда, где рассматривалась жалоба на продление им ареста, передает телеканал "Россия 24".
Ранее в Instagram Кокорина был опубликован призыв к тому, чтобы все неравнодушные пришли к зданию Мосгорсуда к 9:30. Молодые люди, пришедшие поддержать спортсменов, считают, что те уже понесли достаточное наказание.
18 декабря Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста. Братья Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий останутся в изоляторе до 8 февраля.
Адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что прокуратура изучила материалы дела и выявила нарушения, связанные с неэффективной организацией предварительного расследования. Это значит, что следствие не провело все необходимые действия, передает телеканал Москва 24
Две потасовки с участием футболистов Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. Сначала компания избила водителя ведущей федерального телеканала, а затем начала конфликтовать с двумя сотрудниками Минпромторга.
Уголовное дело возбуждено по статьям о хулиганстве и побоях. Александра Кокорина, Кирилла Кокорина, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в двух эпизодах побоев и одном эпизоде хулиганства.
Суд признал законным продление ареста Кокорину и Мамаеву
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