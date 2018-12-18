Адвокат Кокорина прокомментировала решение Мосгорсуда

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала порталу Москва 24 решение Мосгорсуда.

"Мы не видели текст постановления, была только оглашена вводная и резолютивная часть. Пока не прочитали текст, определиться с тем, будем мы обжаловать или нет, не можем", – пояснила она.

Мосгорсуд во вторник, 18 декабря, отклонил апелляцию защитников Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных и Александра Протасовицкого. Все они останутся под арестом до 8 февраля 2019 года. Между тем адвокат Мамаева уже намерен обжаловать решение суда во всех возможных инстанциях.

Во время заседания 18 декабря представители гособвинения и следователи просили суд не удовлетворять жалобы адвокатов. Сами защитники настаивали на том, что содержание в СИЗО излишне жесткая мера для обвиняемых в побоях и хулиганстве. Адвокаты требовали отпустить молодых людей из-под ареста, в том числе под залог.

Юрист Андрей Ромашев, представляющий интересы Александра Кокорина, привел заключение врача. В нем говорилось, что спортсмену нужно заниматься на тренажерах, чтобы справиться с артрозным артритом. Развитие этого заболевания способно поставить крест на карьере форварда "Зенита". Еще один адвокат спортсмена Татьяна Стукалова напомнила, что, согласно выводам экспертизы, потерпевшие по делу "получили легкий вред здоровью". По ее словам, это не является поводом для столь суровой меры пресечения.

В свою очередь, адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал решение первой инстанции "необоснованным" и "некорректным". Он также предложил суду избрать альтернативную меру пресечения, например, запрет определенных действий. На заседании Мамаев признал свою вину, добавив, что открыл специальный расчетный счет на имя одного из потерпевших, куда перечислил 500 тысяч рублей. Оба футболиста согласились с позицией своих защитников. Помимо этого, Мамаев попросил суд позволить ему встретить Новый год с семьей.

Под стражей спортсмены, брат одного из них и их общий друг оказались после того, как устроили две драки. Сначала компания избила водителя ведущей федерального телеканала, а затем повздорила с двумя сотрудниками Минпромторга.

В интервью телеканалу Москва 24 жена Павла Мамаева Алана заявила, что ее супруг, как и другие участники потасовки, не должен сидеть за решеткой. Спустя некоторое время обвиняемый в хулиганстве спортсмен прислал ей цветы из "Бутырки".

