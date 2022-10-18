Суд в Москве оштрафовал Amazon на 3 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию

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Суд в столице оштрафовал компанию Amazon на 3 миллиона рублей из-за отказа удалять запрещенную информацию. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района по делу об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ, в отношении Amazon.com, Inc. организация признана виновной", – рассказали в суде.

Кроме того, по данным "Интерфакса", американская компания по той же статье получила еще один штраф в размере 1 миллиона рублей. Мировой суд признал ее виновной в отказе удалить информацию о способах совершения самоубийства.

В начале октября сообщалось, что по статье 13.41. КоАП РФ Amazon могут оштрафовать на сумму вплоть до 12 миллионов рублей. На тот момент соответствующие протоколы в суд только поступили.

Это первый случай привлечения Amazon к ответственности за соответствующее правонарушение в России.



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