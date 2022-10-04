Суд в Москве повторно оштрафовал Twitch за интервью с советником офиса Зеленского

Фото: ТАСС/Максим Стулов

Суд в столице повторно назначил штраф компании Twitch за публикацию интервью с советником офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем, сообщает ТАСС.

Организация получила штраф в размере 4 миллионов рублей.

Уточняется, что речь идет о стриме интервью Арестовича бывшему адвокату Марку Фейгину (признан иноагентом). В Роскомнадзоре отмечали, что там содержался фейк об ударах ВКС РФ по Одессе в ходе СВО.

Штраф в размере 4 миллионов рублей также может грозить "Википедии" за отказ удалить публикацию фейков о Вооруженных силах РФ. О каком именно материале говорится в источнике, на данный момент неизвестно.

До этого суд оштрафовал Twitch на 2 миллиона рублей за фейки о ВС РФ. Протокол в отношении сервиса был составлен в связи с публикацией записи стрима жительницы украинской Бучи.

"Википедию" Таганский районный суд Москвы оштрафовал ранее на три миллиона рублей за неудаление семи статей о действиях российских военных на Украине в апреле текущего года. Причиной такого решения стали, в частности, статьи о событиях в Буче и уничтожении больницы и театра в Мариуполе.



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