Суд оштрафовал Twitch на 2 млн рублей за фейки о ВС РФ

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
Мировой судья Таганского района Москвы назначил штраф в размере двух миллионов рублей стриминговой платформе Twitch за отказ от удаления фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
"Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. <...> Назначить наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей", – огласил решение судья.
Протокол в отношении сервиса был составлен в связи публикацией записи стрима жительницы украинской Бучи. Представители Twitch просили суд прекратить административное производство, поскольку рассматриваемый отрывок трансляции длиной в 31 секунду был вырван из общего контекста.
Кроме того, юристы компании представили суду заключение директора Национального исследовательского центра телевидения и радио, который выступил в качестве независимого эксперта и отметил, что участники стрима не упоминают ВС РФ и не используют схожие по смыслу слова.
В июле Роскомнадзор составил административный протокол на платформу Twitch за отказ удалить фейки о специальной военной операции на Украине. Также ведомство применило против Twitch меры понуждения в виде информирования интернет-пользователей поисковыми системами о нарушении платформой российских законов.
В РКН отметили, что данные меры будут действовать до тех пор, пока компания не устранит нарушения.
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