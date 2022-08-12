Роскомнадзор составил протокол на Twitch за повторное неудаление запрещенной информации

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Онлайн-платформе Twitch грозит штраф до четырех миллионов рублей по новому административному протоколу о неудалении запрещенного контента. Об этом сообщается в телеграм-канале Роскомнадзора.

"Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Twitch Interactive, Inc. по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за неудаление информации, распространяемой с нарушением закона. <...> Это второй протокол в отношении Twitch за нарушение требований по удалению недостоверной информации", – говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре напомнили, что ранее в отношении Twitch уже составлялся протокол за аналогичное правонарушение. Часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

"Размер штрафов по обоим протоколам определит суд", – добавили в ведомстве.

Первый административный протокол Роскомнадзора в отношении Twitch был выписан в середине июля. По данным ведомства, компания проигнорировала требование удалить фейки о специальной военной операции на Украине.