Роскомнадзор составил протокол на Twitch за неудаление фейков о спецоперации

10:28
Фото: TACC/Zuma
На платформу Twitch составлен административный протокол за отказ удалить фейки о специальной военной операции на Украине, сообщается в телеграм-канале Роскомнадзора.
"В связи с невыполнением американской ИТ-компанией Twitch Interactive, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства", – говорится в сообщении.
В РКН отметили, что данные меры будут действовать до тех пор, пока компания не устранит нарушения.
Ранее журналист Рикардо Санчес Серра заявил, что западные СМИ с финансовой помощью США и НАТО распространяют фейки о российской спецоперации на Украине. По его словам, здания, которые якобы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа. Разрушения в Донбассе приписали России, однако в них попала украинская ракета "Точка-У". Говорили, что танк, раздавивший машину, российский, а оказалось, что украинский, добавил журналист.
Кроме того, Серра уверен, что большая часть антироссийской пропаганды исходит от английской маркетинговой компании PR Network. Она снабжает западные СМИ контентом против РФ и в пользу Киева.
С февраля выявлено свыше 117 тыс фейков о СВО – Роскомнадзор
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