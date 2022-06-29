В ГД предложили лишать СМИ лицензии на три месяца за правонарушения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В профильном комитете Госдумы по информполитике предложили лишать СМИ лицензии на 3 месяца за распространение фейков или публикаций с призывами к участию в несанкционированных акциях. Соответствующая поправка внесена в законопроект о зеркальных мерах в ответ на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ, сообщает ТАСС.

При повторном нарушении предлагается лишить СМИ лицензии на 6 месяцев.

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский рассказал, что если СМИ в течение установленного срока от 3 до 6 месяцев устраняет нарушение, то по решению Роскомнадзора оно может возобновить деятельность.

Отмечается, что регистрацию СМИ могут признать недействительной при неоднократном распространении фейков.

Ранее журналист Рикардо Санчес Серра заявил, что западные СМИ с финансовой помощью США и НАТО распространяют фейки о российской спецоперации на Украине. По его словам, здания, которые якобы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа. Разрушения в Донбассе приписали России, однако в них попала украинская ракета "Точка-У". Говорили, что танк, раздавивший машину, российский, а оказалось, что украинский, добавил журналист.

Кроме того, Серра уверен, что большая часть антироссийской пропаганды исходит от английской маркетинговой компании PR Network. Она снабжает западные СМИ контентом против РФ и в пользу Киева.

