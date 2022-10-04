Amazon могут оштрафовать на 12 млн рублей из-за отказа удалить запрещенную информацию

Фото: ТАСС/Zuma

В судебный участок мирового судьи № 422 в Москве поступили протоколы в отношении американской компании Amazon из-за неудаления запрещенной в России информации. Об этом сообщает ТАСС.

"В суд поступили два протокола в отношении Amazon.com, Inc., составленные по статье 13.41. КоАП РФ", – рассказали в суде.

Отмечается, что максимальный штраф по этой статье составляет 12 миллионов рублей. Это первый случай привлечения Amazon к ответственности за соответствующее правонарушение в России.

Ранее суд в Москве повторно оштрафовал компанию Twitch за публикацию интервью с Алексеем Арестовичем, советником офиса президента Украины Владимира Зеленского. Организация получила штраф в размере 4 миллионов рублей.



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