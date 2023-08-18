Суд арестовал избившего подростка в Котельниках мужчину

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Люберецкий городской суд арестовал мужчину, избившего подростка в Котельниках. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной прокуратуры.

В отношении мужчины возбудили дело по пункту "а" части 1 статьи 213 Уголовного кодекса (УК) РФ.

"Люберецкий городской суд избрал в отношении 56-летнего мужчины меру пресечения в виде домашнего ареста до 15.09.2023 включительно", – говорится в сообщении.

Об инциденте между мужчиной и несовершеннолетним стало известно 17 августа. Он произошел около подъезда одного из домов в момент, когда мальчик резал арбуз. Мужчина, который, предположительно, является тренером по боксу, нанес удары руками и ногами по голове и телу ребенка.

В результате ребенка госпитализировали. При этом сам мужчина заявил, что подросток с товарищами оскорблял его тещу и хулиганил. Он также признал, что не должен был поднимать на него руку.



"Московский патруль": тренер по боксу избил ребенка в подмосковных Котельниках