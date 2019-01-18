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19:02

Суд решит судьбу Лесли и Рыбки 19 января

суды

19:02

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Меру пресечения для Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), задержанных в четверг в столичном аэропорту Шереметьево 19 января изберет Нагатинский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемой Александра Молохова.

По словам защитника, в субботу следствие заявит ходатайство об избрании меры пресечения. Юрист пока не знает, каковы требования полиции. Официального уведомления о заседании юристы еще не получили. Молохов добавил, что сейчас с Рыбкой ведутся следственные действия.

17 января в рамках производства по уголовному делу о вовлечении в занятие проституцией в аэропорту Шереметьево были задержаны трое граждан РФ, в том числе Александр Кириллов, и гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич, прилетевшие из Таиланда.

В феврале минувшего года в Паттайе Кириллова с командой задержали за незаконное проведение секс-тренинга. Его и Вашукевич обвиняли в нелегальной трудовой деятельности в Таиланде. Затем их оправдали, так как вина не была доказана. До последнего времени группа оставалась под стражей.

15 января все фигуранты признали себя виновными в нелегальной организации секс-тренингов и получили условные сроки. Вскоре их депортировали в Россию.

Ранее стало известно, что Белоруссию не уведомляли о задержании Вашукевич. Власти республики продолжают ждать официального уведомления.

Рыбка и Лесли остаются в статусе задержанных

суды

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