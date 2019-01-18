Суд решит судьбу Лесли и Рыбки 19 января

Меру пресечения для Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), задержанных в четверг в столичном аэропорту Шереметьево 19 января изберет Нагатинский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемой Александра Молохова.
По словам защитника, в субботу следствие заявит ходатайство об избрании меры пресечения. Юрист пока не знает, каковы требования полиции. Официального уведомления о заседании юристы еще не получили. Молохов добавил, что сейчас с Рыбкой ведутся следственные действия.
17 января в рамках производства по уголовному делу о вовлечении в занятие проституцией в аэропорту Шереметьево были задержаны трое граждан РФ, в том числе Александр Кириллов, и гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич, прилетевшие из Таиланда.
В феврале минувшего года в Паттайе Кириллова с командой задержали за незаконное проведение секс-тренинга. Его и Вашукевич обвиняли в нелегальной трудовой деятельности в Таиланде. Затем их оправдали, так как вина не была доказана. До последнего времени группа оставалась под стражей.
15 января все фигуранты признали себя виновными в нелегальной организации секс-тренингов и получили условные сроки. Вскоре их депортировали в Россию.
Ранее стало известно, что Белоруссию не уведомляли о задержании Вашукевич. Власти республики продолжают ждать официального уведомления.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.