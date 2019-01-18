Белоруссию не уведомляли о задержании Насти Рыбки

Фото: РИА Новости/Евгений Беленький

Представители посольства Белоруссии в России сообщили, что российские власти не уведомляли их о задержании гражданки республики Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки).

"Пока уведомления о задержании от российских властей не было. Мы ждем", – сообщили в посольстве РИА Новости.

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были депортированы из Бангкока в Москву 17 января. После прилета в российскую столицу Лесли и Рыбка были задержаны в аэропорту. Им вменяется вовлечение в занятие проституцией и шестилетний тюремный срок.

Рыбка и Лесли были задержаны в феврале 2018 года в Паттайе во время проведения секс-тренинга для туристов. Их обвинили в незаконной предпринимательской деятельности и незаконном оказании секс-услуг. Рыбка и Лесли признали себя виновными. Тайский суд приговорил их к условному сроку.

