Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18 января 2018, 10:33

В судах России появятся примирители – СМИ

суды

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Верховный суд РФ предлагает решать споры при участии судебного примирителя. Речь идет об арбитражных, гражданских делах и тех, которые рассматриваются по правилам Кодекса административного судопроизводства.

"Использование процедуры судебного примирения уменьшит расходы суда, покрываемые за счет госпошлины, в связи с сокращением количества юридически значимых действий, которые он должен был бы совершить при рассмотрении дела в обычном порядке", – говорится в пояснительной записке к проекту, сообщает газета "Известия".

За заключение мирового соглашения, отказ от иска или признание его в суде первой инстанции будет возвращаться 70 процентов от уплаченной госпошлины, на этапе апелляционного разбирательства – половина суммы, кассационного обжалования – 30 процентов.

У судебного примирителя будет право на ведение переговоров со сторонами, изучение представленных документов. В роли "миротворцев" смогут выступать судьи в отставке и сотрудники аппарата суда, имеющие высшее юридическое образование.

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать