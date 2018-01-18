В судах России появятся примирители – СМИ

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Верховный суд РФ предлагает решать споры при участии судебного примирителя. Речь идет об арбитражных, гражданских делах и тех, которые рассматриваются по правилам Кодекса административного судопроизводства.

"Использование процедуры судебного примирения уменьшит расходы суда, покрываемые за счет госпошлины, в связи с сокращением количества юридически значимых действий, которые он должен был бы совершить при рассмотрении дела в обычном порядке", – говорится в пояснительной записке к проекту, сообщает газета "Известия".

За заключение мирового соглашения, отказ от иска или признание его в суде первой инстанции будет возвращаться 70 процентов от уплаченной госпошлины, на этапе апелляционного разбирательства – половина суммы, кассационного обжалования – 30 процентов.

У судебного примирителя будет право на ведение переговоров со сторонами, изучение представленных документов. В роли "миротворцев" смогут выступать судьи в отставке и сотрудники аппарата суда, имеющие высшее юридическое образование.