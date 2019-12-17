Духовный лидер и члены секты "Каула Дхарма" получили от 6 до 16 лет колонии

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Суд приговорил духовного лидера и двоих участников порносекты "Каула Дхарма" к различным срокам заключения. Их признали виновными в ряде тяжких преступлений, в том числе сексуальном насилии над детьми, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по городу Юлию Иванову.

По ее словам, Митрадэвананда Парамахамса, Татьяна Северцева и Дмитрий Цатурьян в зависимости от роли каждого осуждены за истязание заведомо несовершеннолетнего, насильственные действия сексуального характера, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего, а также создание и участие в религиозном объединении.

Иванова уточнила, что Митрадэвананде Парамахамсе приговорили к 16 годам колонии строгого режима, Северцева получила 15 лет колонии общего режима, а Цатурьян 6 лет проведет в колонии строгого режима.

По данным следствия, в 2012 году Митрадэвананда Парамахамса объединил вокруг себя поклонников восточных практик и создал незаконное религиозное объединение "Каула Дхарма". В 2015 году соучастники по поручению лидера секты поселили троих малолетних детей в подвальное помещение дома в Подмосковье. На протяжении длительного времени их удерживали и систематически избивали, а также совершали в отношении детей иные насильственные действия сексуального характера, пояснили в ведомстве.

В ходе расследования дела были допрошены более 20 свидетелей и проведены более 28 судебных экспертиз, результаты которых позволили разоблачить всех причастных.

В конце ноября сообщалось, что в Екатеринбурге произошло убийство девятилетнего мальчика. Следствие не исключает, что ребенок мог стать жертвой секты. Мальчик был убит в квартире матери в Чкаловском районе, а труп нашли в Ленинском районе города. Пропажу ребенка заметила его тетя.

По некоторым данным, женщина созналась в убийстве. По ее словам, ребенка убил муж, а она лишь помогала его закапывать.

