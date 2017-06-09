Форма поиска по сайту

09 июня 2017, 19:44

Происшествия

Бастрыкин поручил проверить информацию о вовлечении в секту похищенного ребенка

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о вовлечении матерью малолетнего ребенка из Москвы в псевдорелигиозную секту, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Согласно данным СМИ, детей, которые попадают под влияние руководителя секты, заставляют наблюдать за съемками фильмов для взрослых, а также принимать участие в действиях сексуального характера. Также сообщается, что пятилетний мальчик мог подвергаться в секте насилию.

Ранее сообщалось, что пропавший около года назад мальчик был найден на территории Белоруссии. В настоящее время решается вопрос о возвращении ребенка домой.

По информации следствия, ребенка из московской квартиры, где он проживал с бабушкой и дедушкой, похитили члены секты "Каула-Дхарма". В этом религиозном объединении практикуется сексуальное насилие, а женщин вывозят для занятия проституцией в страны Европы, США и Мексику.

следствие секта СК похищение детей

