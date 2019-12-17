Суд арестовал Оздоева за причастность к нападению на главу ЦПЭ Ингушетии

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Басманный суд Москвы во вторник арестовал Алихана Оздоева, обвиняемого в причастности к нападению на главу ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании Оздоеву меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 февраля 2020 года", – объявила судья Ирина Вырышева.

Ранее Оздоеву предъявили обвинение по статье 222 УК ("Незаконное ношение оружия") и части 3 статьи 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Руководителя Центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда застрелили в начале ноября в автомобиле у жилого дома. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что к преступлению причастны 40 человек.