Фонд капремонта попытался взыскать долг по ЖКХ с актрисы Арнтгольц

Фото: depositphotos/andreyuu

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов подал иск о взыскании долга за коммунальные платежи против актрисы Ольги Арнтгольц, однако суд не стал его рассматривать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

"Судом вынесено определение об отказе в принятии заявления к производству", – указано в материалах.

При этом причина отказа и сумма взыскания не уточняются.

Ранее телеведущая и блогер Алена Водонаева получила от компании Мосэнергосбыт счет на оплату услуг ЖКХ на сумму порядка 1,79 миллиона рублей. Долг за электричество затронул две ее московских квартиры, в каждой из которых, по словам телеведущей, она пробыла около двух недель. В связи с этим Водонаева пожаловалась на работу коммунальщиков.