Фонд капремонта попытался взыскать долг по ЖКХ с актрисы Арнтгольц
Фото: depositphotos/andreyuu
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов подал иск о взыскании долга за коммунальные платежи против актрисы Ольги Арнтгольц, однако суд не стал его рассматривать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.
"Судом вынесено определение об отказе в принятии заявления к производству", – указано в материалах.
При этом причина отказа и сумма взыскания не уточняются.
Ранее телеведущая и блогер Алена Водонаева получила от компании Мосэнергосбыт счет на оплату услуг ЖКХ на сумму порядка 1,79 миллиона рублей. Долг за электричество затронул две ее московских квартиры, в каждой из которых, по словам телеведущей, она пробыла около двух недель. В связи с этим Водонаева пожаловалась на работу коммунальщиков.
