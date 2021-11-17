Прокуратура утвердила обвинительное заключение Шестуну по делу о неуважении к суду

11:16
Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в неуважении к суду. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной прокуратуры.
"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 296 УК РФ ("Угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи"), частями 1, 2 статьи 297 УК РФ ("Неуважение к суду"), статьи 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти")", – говорится в сообщении.
По данным следствия, в ходе рассмотрения уголовного дела Шестуна в суде Подольска 21 и 25 декабря 2020 года он публично высказал оскорбления, угрозы убийством и причинения вреда здоровью в отношении участников судебного разбирательства и судебного пристава.
"В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу", – уточняется в сообщении.
Шестун был арестован летом 2018 года по обвинению в мошенничестве и получении взятки в размере около 11 миллиардов рублей. Впоследствии незаконное имущество было изъято и обращено в пользу государства.
В конце минувшего года Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить денежный штраф в размере 49 миллионов рублей и лишили права занимать государственные должности в течение восьми лет.
"Московский патруль": экс-главе Серпуховского района Подмосковья вынесли приговор
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