Noize MC грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Noize MC признан иноагентом в РФ)

Кузьминский суд Москвы зарегистрировал иск в отношении музыканта Noize MC (настоящее имя – Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) за нарушение закона о деятельности иноагентов. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

"Суд зарегистрировал протокол в отношении Алексеева И. А", – сообщил собеседник агентства.

Музыканту вменяют вину по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. По данным суда, он не предоставлял сведения о деятельности как иноагента в уполномоченный орган.

За подобное нарушение Noize MC может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Дата судебного заседания по делу еще не назначена.

До этого исполнителя оштрафовали на 30 тысяч за рублей за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Поводом послужили два поста "ВКонтакте" с информацией о концертах – от 28 апреля и от 3 февраля 2023 года.

