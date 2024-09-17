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17 сентября, 17:37

Происшествия

Главу "ЕРСМ Сибири" арестовали более чем на 1,5 месяца по делу о хищениях

Фото: 123RF/armmypicca

Центральный районный суд Красноярска арестовал главу "ЕРСМ Сибири" Романа Безрукова на 1 месяц и 19 суток, сообщает ТАСС.

Он проходит по возбужденному МВД делу о хищении 900 миллионов рублей при строительстве центра связи Минобороны РФ.

По данным следствия, средства были похищены во время строительства центра управления связи, а далее их вывели через банковские счета аффилированных Безрукову юридических лиц. В настоящее время расследование дела ведется по признакам мошенничества в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Безруков хотел скрыться при задержании. Из квартиры по лестнице он вылез на крышу. Оттуда его пришлось снимать сотрудникам СОБР.

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