Штат Калифорния подал в суд на пять крупнейших нефтяных компаний мира – СМИ

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Американский штат Калифорния подал в суд на несколько крупнейших нефтяных компаний мира. Их обвиняют в провоцировании климатического кризиса, сообщает издание The New York Times.

Гражданский иск был представлен в Сан-Франциско. Согласно документу, за счет компаний требуется сформировать специальный фонд для компенсации Калифорнии издержек от стихийных бедствий в результате изменения климата.

Ответчиками по иску выступят американский институт нефти и пять нефтяных компаний: Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhilips и Chevron.

В Калифорнии также обвинили их в многолетней практике занижения рисков углеводородного топлива и обмане общественности. За последние годы подобного рода иски подали в суд еще семь американских штатов и несколько десятков муниципалитетов, говорится в материале издания.

Ранее основатель компании SpaceX и директор Tesla Илон Маск заявил, что климатические изменения не приведут к концу света. По его словам, если люди будут продолжать упорно трудиться, человечество со временем решит проблему устойчивой энергетики.

До этого стало известно, что правительство Японии выделит около 136 миллионов долларов в качестве субсидий для поддержки национальной рыболовецкой отрасли после решения о сбросе воды с АЭС "Фукусима-1".

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