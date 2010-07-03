Адвокат Устинова рассказал о подготовке апелляционной жалобы на приговор

19:56
19:56
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Адвокат осужденного на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа актера Павла Устинова Дмитрий Чешков сообщил, что в настоящее время он составляет апелляционную жалобу на приговор.
"Мы очень заинтересованы в привлечении общественности, потому что это тоже окажет свою помощь и поможет рассказать, что человека незаконно осудили. Мы надеемся, что это внимание поможет нам, как когда-то помогло Ивану Голунову", – заявил Чешков в беседе с RT.
По его словам, Устинов находится в следственном изоляторе в Медведкове. Адвокат отметил, что кадры, на которых видно, как актера задерживал ОМОН, суд приобщать к делу не стал.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дело актера Павла Устинова, сообщил, что Владимир Путин получает доклады обо всех резонансных делах, но он не может оказывать влияние на суд.
Песков подчеркнул, что разбираться в конкретных делах и знакомиться с обстоятельствами – не прерогатива президента.
Накануне Тверской суд столицы признал актера Павла Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии.
Подсудимый не признал вину. Устинов заявил, что он не причинял вред бойцу ОМОН и на акции оказался случайно. Мужчина добавил, что у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча по поводу работы. По версии следствия же, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.
Несогласованные мероприятия прошли в Москве 27 июля и 3 августа. По итогам этих митингов задержали более 1,6 тысячи человек. 10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция, в которой приняли участие 20 тысяч человек. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.
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