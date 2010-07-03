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13:47

Песков прокомментировал дело актера Павла Устинова

власть суды происшествия

13:47

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Владимир Путин получает доклады обо всех резонансных делах, но он не может оказывать влияние на суд. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя дело актера Павла Устинова.

На вопрос, знакомился ли глава государства с записью задержания Устинова на несанкционированной акции 3 августа, представитель Кремля ответил отрицательно. "Я не думаю, что президент смотрел это видео", – цитирует Пескова ТАСС.

Он подчеркнул, что разбираться в конкретных делах и знакомиться с обстоятельствами – не прерогатива президента. Он напомнил, что есть вердикт суда и существуют законные права по опротестованию этого вердикта.

В то же время Песков подчеркнул, что в Кремле не считают возможным комментировать решение суда.

Накануне Тверской суд Москвы признал актера Павла Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Подсудимый не признал вину. Устинов заявил, что он не причинял вред бойцу ОМОН и на акции оказался случайно. Мужчина добавил, что у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча по поводу работы. По версии следствия же, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.

Несогласованные мероприятия прошли в Москве 27 июля и 3 августа. По итогам этих митингов задержали более 1,6 тысячи человек. 10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция, в которой приняли участие 20 тысяч человек. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

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власть суды происшествия

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