Бизнесмен Хубутия отправлен под домашний арест по делу о нападении на Юлию Ван

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Экс-министр торговли Московской области и бизнесмен Михаил Хубутия отправлен под домашний арест за нападение на свою бывшую девушку Юлию Ван, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста <...> на срок 1 месяц 11 суток", – говорится в сообщении.

При этом суд оставил без удовлетворения ходатайство подозреваемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее Ван рассказывала, что Хубутия вечером 24 апреля ворвался к ней домой с топором. Мужчина якобы требовал, чтобы она вернулась к нему. Ван получила несколько травм и позже попала в больницу.

Сам бизнесмен сначала отрицал свою причастность к инциденту. Позднее Хубутия добровольно пришел в СКР, признав свою вину в нападении на бывшую возлюбленную.

