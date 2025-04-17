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17 апреля, 05:31

Происшествия

Мосгорсуд отменил взыскание 53 млн руб с директора Института госслужбы РАНХиГС

Фото: 123RF/skycinema

Мосгорсуд изменил решение о выплате свыше 53 миллионов рублей директором Института госслужбы и управления РАНХиГС Игорем Барцицем и двумя другими фигурантами в деле о растрате. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судья изменил приговор первой инстанции, убрав из него требование о возмещении ущерба потерпевшей стороне – РАНХиГС.

Барцица приговорили к пяти годам условно по делу о растрате в особо крупном размере. Соответствующий приговор вынес Таганский суд Москвы.

По версии следствия, Барциц вступили в сговор с подчиненными и коллегами с целью начисления надбавок к зарплате и премий, которые в дальнейшем возвращались наличными, за исключением небольшого процента. Дело против него было возбуждено в мае 2020 года.

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