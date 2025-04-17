РИА Новости: военный суд 22 апреля заслушает последнее слово генерала Ивана Попова

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Тамбовский гарнизонный военный суд 22 апреля заслушает последнее слово бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова, обвиняемого в хищении свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката общей стоимостью около 130 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Тамбовский гарнизонный военный суд с сентября 2024 года рассматривает в закрытом режиме уголовное дело в отношении генерала Попова и предпринимателя Сергея Моисеева. Новое слушание пройдет 22 апреля в 11:00.

Попова обвиняют в хищении в 2023 году свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. В СК считают, что генерал за участие в этой схеме хищения получил более миллиона рублей.

Ранее суд решил не менять наказание Попова, связанное с его содержанием в СИЗО. Таким образом, апелляционная жалоба, предполагающая изменение меры пресечения на домашний арест, была отклонена.