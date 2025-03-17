Саакашвили приговорен к 4,5 года колонии за незаконное пересечение границы

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Суд в Грузии приговорил бывшего президента республики Михаила Саакашвили к 4,5 года колонии за незаконное пересечение границы в 2021 году. Об этом сообщает "ТВ Пирвели".

Оглашение приговора судьей Михаилом Джинджолией вызвало возмущение у сторонников экс-президента – судебные приставы были вынуждены вывести их из зала суда. Сам подсудимый в заседании не участвовал, уточняется в сообщении.

Ранее Тбилисский городской суд приговорил бывшего грузинского лидера к 9 годам лишения свободы за растрату более 3,2 миллиона долларов государственных средств.

Кроме того, виновным признан бывший начальник охраны Саакашвили Теймураз Джанашия. Он получил штраф в размере 3 тысяч лари (около 92 тысяч рублей. – Прим. ред.).

Политика обвинили в растрате госсредств в 2014 году. Генпрокуратура Грузии утверждала, что он израсходовал значительную часть средств в 2009–2012 годах на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, а также на приобретение предметов роскоши, аренду яхт и самолетов.

Судья Бадри Кочламазашвили, приговоривший Саакашвили к 9 годам лишений свободы, заявил, что 3,5 года экс-президенту Грузии уже зачтены, так как он находится в тюрьме с октября 2021 года.