СК направил в Италию запрос об аресте двух вилл семьи экс-министра Абызова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Следственный комитет России направил в Италию запрос об аресте двух вилл в Тоскане, которые принадлежат семье бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС.
Общая стоимость обеих вилл составляет около 2 миллиардов рублей.
"Российским судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на указанное имущество. С учетом этого решения Следственный комитет направил в компетентные органы Итальянской Республики запрос о правовой помощи с целью ареста имущества обвиняемого за рубежом", – сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она отметила, что был составлен протокол о наложении ареста на все имущество Абызова, находящееся в Италии.
Уголовное дело в отношении бывшего министра было возбуждено в августе 2019 года после хищения денежных средств в размере 4 миллиардов рублей. Это одна из самых крупных сумм, связанных с уголовными делами о хищении государственных средств в России.
Ранее Гагаринский районный суд столицы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшему министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову об обращении в доход государства 32,5 миллиарда рублей. Адвокат Абызова заявил, что в суде им были представлены ряд ходатайств, которые были отклонены судьей.
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