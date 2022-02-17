Суд в Москве оштрафовал Google еще на 3,5 млн рублей

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Мировой судья Таганского района столицы оштрафовал Google LLC еще на 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.

Компанию оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент.

"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

Ранее суд оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за выдачу ссылок на запрещенный в России контент.

24 декабря прошлого года суд в Москве взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей. Причиной данного решения стал отказ поисковика удалить запрещенную в РФ информацию.

12 января стало известно, что Google, Facebook и WhatsApp оплатили 22 миллиона рублей штрафов за нарушение законодательства о локализации персональных данных россиян в стране. При этом в Twitter отмечали, что соответствующий штраф не оплатили.

