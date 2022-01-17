Стал известен годовой доход Google и Meta в России

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Годовой доход компаний Meta и Google на территории России составляет 144 и 39 миллиардов рублей соответственно.

Об этом со ссылкой на Мировой суд Москвы сообщает ТАСС. При этом не указывается, за какой именно год приведены показатели.

Обеим американским компаниям суд назначил минимальный размер оборотных штрафов в размере 5% от годовой выручки или 1/20 от совокупного дохода.

Ранее сообщалось, что Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google еще на 4 миллиона рублей за выдачу ссылок на запрещенный в России контент.

В конце декабря прошлого года суд в российской столице взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей. Причиной данного решения стал отказ поисковика удалить запрещенную в РФ информацию. Также в этот день суд назначил первый оборотный штраф для Meta в размере почти 2 миллиардов рублей.