Роскомнадзор потребовал от Meta разблокировать Facebook-аккаунт делегации РФ

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Роскомнадзор потребовал от компании Meta разблокировать Facebook-аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"16 января Роскомнадзор направил письмо в адрес американской компании Meta Platforms (владеет социальной сетью Facebook) с требованием незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля под вооружениями, а также объяснить причины их введения", – отмечается в сообщении.

В заявлении говорится, что такие действия руководства соцсети нарушают главные принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

В Роскомнадзоре заявляют, что это актом цензуры, согласно Конституции РФ, запрещено.

О том, что соцсеть Facebook заблокировала официальную страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, стало известно накануне.

Руководитель российской делегации Константин Гаврилов уточнял, что представители делегации репостили в своем Facebook-аккаунте только заявления руководства России и российского министерства иностранных дел.