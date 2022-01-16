Роскомнадзор потребовал от Meta разблокировать Facebook-аккаунт делегации РФ

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Фото: depositphotos/rafapress
Роскомнадзор потребовал от компании Meta разблокировать Facebook-аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"16 января Роскомнадзор направил письмо в адрес американской компании Meta Platforms (владеет социальной сетью Facebook) с требованием незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля под вооружениями, а также объяснить причины их введения", – отмечается в сообщении.
В заявлении говорится, что такие действия руководства соцсети нарушают главные принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
В Роскомнадзоре заявляют, что это актом цензуры, согласно Конституции РФ, запрещено.
О том, что соцсеть Facebook заблокировала официальную страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, стало известно накануне.
Руководитель российской делегации Константин Гаврилов уточнял, что представители делегации репостили в своем Facebook-аккаунте только заявления руководства России и российского министерства иностранных дел.
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