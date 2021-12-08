Эксперт оценил возможность блокировки браузера Tor в России

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Роскомнадзор имеет технические возможности для блокировки анонимного интернет-браузера Tor, российские провайдеры уже приступили к этой работе, рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.
"Заблокировать или замедлить работу браузера Tor в России можно, работу над этим уже начали крупнейшие российские провайдеры и мобильные операторы, в том числе "Ростелеком", МТС, "Билайн", Tele2 и "Мегафон", – цитирует его РИА Новости.
Кувиков пояснил, что блокировку осуществляют с помощью специального оборудования – технического средства противодействия угрозам (ТСПУ). По его словам, Tor представляет собой децентрализованную сеть, которая шифрует внутренний трафик, однако его можно отследить на входе и выходе.
"Браузер распределяет трафик по сети, которая состоит из нод – тысяч серверов, которые создаются и поддерживаются добровольцами, чтобы обеспечить безопасность и анонимность. Каждый раз, когда вы подключаетесь к Tor, начинается строительство быстрого и безопасного маршрута состоящего из этих нодов", – пояснил эксперт.
Он полагает, что Роскомнадзор, будет блокировать входные и выходные ноды, без доступа к которым пользователь не сможет пользоваться анонимной сетью. При этом мобильное приложение Tor для Android сохранит возможность обхода блокировки, отметил Кувиков.
"Чтобы подключиться к анонимной сети, пользователям мобильного Tor нужно скачать еще одну программу – прокси-клиент Orbot. Пока приложение продолжает работать. В целом, на сегодняшний день существуют варианты обхода блокировок Tor", – рассказал он.
Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Tor. Причиной ограничения доступа стало размещение на данном ресурсе информации о работе средств, предоставляющих доступ к запрещенному контенту.
Tor – программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Как сообщалось на сайте компании, браузер Tor не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает.
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